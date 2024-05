Tolentino - indagato ex sindaco Pezzanesi per abuso d' ufficio

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 - L’exdiGiuseppeperd’. Ha ricevuto l’avviso di garanzia a conclusione delle indagini preliminari sul villaggio container di via Cristoforo Colombo. I fatti. Il 12 gennaio 2023 i militari della Compagnia dierano intervenuti nell’area: erano state segnalate possibili tensioni tra il personale addetto alla vigilanza e alcuni cittadini stranieri ospiti della struttura. Questi erano stati invitati dall’amministrazione Sclavi a lasciare senza ritardo i moduli abitativi occupati. Le indagini condotte dal Norm hanno consentito in prima battuta di accertare che i giovani, tutti dipendenti di un’azienda del posto, erano stati autorizzati ad alloggiare nei container in forza di un non meglio definito accordo di natura economica tra Comune e azienda. La singolare circostanza, che aveva visto persone non terremotate nei moduli, aveva reso necessaria una serie di approfondimenti investigativi, effettuati attraverso testimoni e documenti; ciò ha permesso di verificare che dal 2017 al 2022 vi sarebbero state assegnazioni a numerose persone ammesse a fruire dei servizi della struttura ma senza il titolo previsto dalla norma.

