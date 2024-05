Queste sono le sue condizioni Kate Middleton - il principe William rompe il silenzio sulla sua salute

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nelle ultime oreè finita di nuovo sotto i riflettori. La suaè sempre più un rebus. Adesso arrivano anche le dichiarazioni del. A spiegare che qualcosa non andasse come previsto era stato il sito di gossip Radar Online. “Lei sta facendo grandi sforzi per nascondere il disagio, soprattutto ai bambini. Purtroppo, però, sta diventando sempre più difficile”, spiegava. Stando aultime rivelazioni,avrebbe stanchezza e nausea. >>“Hanno saputo di Lady Diana”. Harry e Meghan choc, le ultime clamorose rivelazioni. Ed è soprattutto la moglie dela sapere certe cose E altre problematiche fisiche sempre legate alla chemio. Lei sta cercando di non farsi vedere debole, infatti sta provando ad essere molto coraggiosa per non rendere tristi i suoi figli. A sostegno diindiscrezioni l’annuncio di ieri rimbalzato dalla BBC.