Ciclismo - la lezione dell’allievo Borghi Pellizzoni di potenza Ecco il primo successo in carriera

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Prima vittoria inper Ivan Mosè(al centro nella foto). Un risultato ottenuto non su un tracciato qualunque, ma alla quarta edizione del Trofeo Banca Mediolanum di Abbiategrasso per allievi. Al suoanno nella nuova categoria, il quindicenne di Seveso in forza al gruppo sportivo Cicli Fiorin, è riuscito a sfoderare tutta la suain dirittura di arrivo. Una vittoria degna di nota quella diperché condotta in testa negli ultimi 250 metri della corsa. L’atleta di Daniele Fiorin ha trionfato davanti al varesino Luca Brancaleon, della Valceresio Bike, al piemontese Leonardo Martuscelli della società Castellettese Cicli Varsalona e al bergamasco Andrea Rota del Pedale Brembillese. Nella stessa gara sono stati protagonisti anche Mattia Moretti e Nicholas Ferrone del Velo Club Sovico-Young Bikers, rispettivamente quinto e ottavo.

