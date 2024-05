Un trattato globale sulla pandemia è in vista | non fatelo naufragare

(Di martedì 21 maggio 2024) Un accordo pandemicoin: l’importanza di unefficace All’inizio di questo mese, le trattative per un accordo pandemico sembravano in pericolo a causa delle profonde divisioni tra i paesi. Tuttavia, il recente progresso dimostra che unpotrebbe essere imminente. Un accordo mondiale per affrontare le sfide sanitarie L’Assemblea Mondiale della Sanità ha invitato i negoziatori a finalizzare un testo entro la fine di questo mese. Il nuovo accordo mira ad affrontare le lacune emerse durante ladi COVID-19 e a preparare meglio il mondo per future emergenze sanitarie. Il termine per le trattative è fissato L'articolo proviene da News Nosh.

Come sarebbe il mondo senza atomica Intervista a Melissa Parke - Come sarebbe il mondo senza atomica Intervista a Melissa Parke - Ha aperto a Roma Senzatomica, una mostra senza opere d’arte per spiegare uno tra i pericoli più urgenti, ovvero la persistenza della bomba atomica e delle testate nucleari sul nostro pianeta ... exibart

Come sarebbe il mondo senza atomica Intervista al premio Nobel per la pace Melissa Parke - Come sarebbe il mondo senza atomica Intervista al premio Nobel per la pace Melissa Parke - Ha aperto a Roma Senzatomica, una mostra senza opere d’arte per spiegare uno tra i pericoli più urgenti, ovvero la persistenza della bomba atomica e delle testate nucleari sul nostro pianeta ... exibart

Gli scienziati rivelano l’unico animale che potrebbe sopravvivere a un’apocalisse [FOTO] - Gli scienziati rivelano l’unico animale che potrebbe sopravvivere a un’apocalisse [FOTO] - La domanda: quale animale potrebbe sopravvivere a una catastrofe di dimensioni globali Non parliamo tanto di una guerra atomica ... lascimmiapensa