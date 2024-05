Uno sguardo al femminile, esperienza inedita nel cinema di Paolo Sorrentino, ecco perché in Parthenope il regista ha scelto un alter ego donna. Tra i motti di Paolo Sorrentino vi è quello di fare film sulle cose che non si conoscono. Le donne per esempio, come nel caso di Parthenope, che sarà presentato a breve in concorso a Cannes 2024. In una lunga intervista a Variety, Sorrentino motiva la scelta di crearsi un alter ego femminile nella sua nuova fatica.

