Firenze - studenti occupano piazza San Marco davanti al rettorato di UniFI Il Senato accademico approva una mozione per il cessate il fuoco

(Di martedì 21 maggio 2024) L’hanno ribattezzataShereen Abu Akleh, in ricordo della giornalista palestinese uccisa dalle truppe di Israele nel 2022 e oggi hanno ottenuto una prima vittoria. Ormai da una settimana anche inSan, nel centro di, è arrivato il “movimento delle tende” nato negli Usa e diffusosi in tutta Europa e in Italia che riunisce migliaia dicontrari al “genocidio del popolo palestinese” e a favore dell’interruzione delle collaborazioni con gli atenei israeliani per impedire lo sviluppo di tecnologie ad uso bellico da parte dello Stato ebraico. Come già a Palermo, Bologna, Roma, Torino e Pisa, di fronte alla sede deldell’Università disi sono mobilitati centinaia di giovani, rimasti accampati giorno e notte, a oltranza. “Dal ...

Firenze , 20 maggio 2024 – Una serata di paura quella di sabato 18 maggio in piazza Santo Spirito . Un giovane è stato infatti accoltellato mentre stava trascorrendo una serata con gli amici . Sarebbero più di uno gli assalitori. E’ spuntato un coltello e il giovane è stato colpito da alcuni fendenti, fortunatamente superficiali. Trasportato in ospedale, gli sono stati applicati diversi punti di sutura. lanazione

lite violenta tra gruppi di giovanissimi nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 a Firenze . Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato in piazza Santo Spirito, secondo quanto ricostruito è stato ferito a una gamba, al culmine di una lite con un gruppo di coetanei, tutti di nazionalità italiana L'articolo Firenze : lite tra giovanissimi di notte in piazza Santo Spirito. firenzepost

Sfortunati primi voli dei rapaci sopra il Duomo di Firenze: 4 recuperi in una settimana - Sfortunati primi voli dei rapaci sopra il Duomo di firenze: 4 recuperi in una settimana - Quattro falchi sono stati recuperati, in piazza Duomo, in pieno centro storico, in meno di una settimana. La nidificazione di questi rapaci su Duomo e Campanile non è una novità, considerato il ... gonews

CCCP – FEDELI ALLA LINEA parte il tour [Info, scaletta e biglietti] - CCCP – FEDELI ALLA LINEA parte il tour [Info, scaletta e biglietti] - Prende il via, questa sera 21 maggio, da piazza Maggiore a Bologna il tour “In FEDELTÀ la LINEA c’è” dei CCCP-Fedeli alla linea. newsic

Palestina: Ateneo Firenze approva mozione per cessate fuoco - Palestina: Ateneo firenze approva mozione per cessate fuoco - Il tutto insieme alla garanzia della creazione di un tavolo di lavoro per la nascita di una commissione di valutazione etica sugli accordi stretti dall’Ateneo fiorentino con le università israeliane ... controradio