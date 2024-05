Harry Styles e Taylor Russell si sono lasciati | “Si stanno prendendo un po’ di tempo separati”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 20 maggio 2024) Stando a quanto fa sapere il The Sun,si. I due avrebbe rotto dopo un periodo difficile vissuto in seguito a un viaggio in Giappone. Le voci sul loro conto sarebbero iniziate a circolare quando l'attrice si è presentata da sola sul red carpet del Met Gala.