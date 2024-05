Che cos’era la dolce vita diventata leggenda grazie a Federico Fellini?

(Di lunedì 20 maggio 2024) Quando nel 1960portò sul grande schermo il fascino di Marcello Mastroianni e la bellezza opulenta di Anita Ekberg, non solo regalò un capolavoro della cinematografia, ma fece conoscere al mondo il concetto stesso di. In questo modo, infatti, si va ad identificare un fenomeno di costume tipicamente italiano tra gli anni Cinquanta e i Sessanta che vede la città di Roma protagonista assoluta dellamondana. Nello specifico ad accendere i riflettori su di sé è Via Veneto, che diventa la strada dei vip, dei locali alla moda, degli attori americani e, soprattutto, dei grandi scandali fotografati dai primi paparazzi diventati, poi, un’istituzione. Da quel momento, dunque,diventa il sinonimo di uno stile di...

La “Lollo vita” è meglio della dolce. Cambia dirigenti come cravatte, s doppi a uffici quando ha voglia, del denaro, il ministro Lollobrigida , non si cura. Ha appena sostituito il suo terzo segretari... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per ...

ll look italiano di Taylor Swift, per le giornate dal meteo incerto - ll look italiano di Taylor Swift, per le giornate dal meteo incerto - La fuga d'amore di Taylor Swift in Italia regala il perfetto look per il meteo ballerino di queste settimane. Ecco le immagini e i dettagli.

“Gli anni della Dolce Vita”, a Palazzo Pretorio la mostra del Circolo Fotografico Arno – Galleria Fiaf - “Gli anni della dolce vita”, a Palazzo Pretorio la mostra del Circolo Fotografico Arno – Galleria Fiaf - Cinecittà, l’epoca d’oro della mondanità romana (e non solo) e la nascita dei “paparazzi”, ma anche l’Italia a due velocità del boom economico, dell’industrializzazione e dell’urbanizzazione da un lat ...

15 milioni per Villa Cagli a Taormina - 15 milioni per Villa Cagli a Taormina - In vendita per 15 milioni di euro Villa Cagli a Lampedusa, un angolo di paradiso che ospitò l'Elite culturale della dolce vita. Infatti, Giuseppe ...