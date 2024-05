A Napoli corteo di circa 1000 disoccupati | In piazza finché non avremo risposte Siamo grida di sofferenza e disperazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Una imponente manifestazione dimilleha percorso le vie del centro di: partendo dadel Gesù, i manifestanti – scandendo slogan e cori – sono giunti inMunicipio, davanti al portone del Comune di. Ihanno sfilato con le sigle dei ‘7 novembre’ e dei ‘di Scampia’. “Scenderemo inle cose non cambieranno.di“, dicono gli organizzatori. “I movimenti deisono inormai da nove anni a chiedere opportunità di lavoro. Oggi è una ...

Il Napoli continua la ricerca del suo prossimo allenatore, con Antonio Conte attualmente in pole. arriva però la dura sentenza nei confronti del tecnico salentino. In casa Napoli il focus è verso la partita di questa sera contro la Fiorentina, ma ...

Stefano Pioli è sempre più in orbita Napoli per sedersi sulla panchina degli azzurri nella prossima stagione: la mossa del tecnico spiazza De Laurentiis . Solo 90 minuti separano i tifosi azzurri dalla fine di un’agonia. La stagione del Napoli , ...

Metro Linea 6 a Bagnoli e Posillipo, nuove fermate e spettacoli all’Acciaieria: come rinascerà l’ex Italsider - Metro Linea 6 a Bagnoli e Posillipo, nuove fermate e spettacoli all’Acciaieria: come rinascerà l’ex Italsider - Progetto da 21 milioni di euro. L'appalto per la progettazione aggiudicato alle Metropolitana di Milano, a capo di una rete di imprese ...

SHAKHTAR DONETSK - Nicolini: "Sudakov ora costa di più, De Zerbi adatto al Napoli" - SHAKHTAR DONETSK - Nicolini: "Sudakov ora costa di più, De Zerbi adatto al napoli" - "Il napoli cerca Dovbyk come erede di Osimhen Sicuramente è un attaccante forte, con buona tecnica, e potrebbe essere l’erede giusto. Ha 27 anni - ha detto carlo Nicolini, dirigente dello Shakhtar D ...

Padovano: "Il Napoli ha l'accordo col nuovo allenatore, l'annuncio a fine campionato" - Padovano: "Il napoli ha l'accordo col nuovo allenatore, l'annuncio a fine campionato" - Michele Padovano, ex calciatore che ha indossato anche la maglia del napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo.