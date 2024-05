Supermedia AGI YouTrend - FdI stabil - Lega e Forza Italia appaiati

(Di giovedì 16 maggio 2024) AGI - Tra le tensioni interne alla maggioranza sui provvedimentiti al Superbonus e le incognitete all'inchiesta che ha travolto la Regione Liguria, la politicana si avvia verso l'importante appuntamento con le elezioni europee (ma anche amministrative e regionali) dell'8 e 9 giugno. Lo stato di forma con cui le varie forze politiche si avvicinano a questo appuntamento emerge molto chiaramente dalla nostra, la penultima prima del black-out imposto dalla legge sulla diffusione dei dati di sondaggio. A meno di un mese dal voto, emergono (o si confermano) tre linee di tendenza molto interessanti, ed è evidente che l'analisi del risultato delle elezioni europee non potrà prescindere dall'esito finale di queste tre dinamiche. Vediamole: la prima tendenza è una sorta di “stagnazione” di Fratelli d', che da diverse settimane si è posizionato poco sopra il 27%, molto lontano dall'obiettivo del 30% che avrebbe sancito un indiscutibile successo per il partito di Giorgia Meloni, che ad oggi invece – in base a questi numeri – è costretto a sperare di confermarsi almeno al di sopra del 26% ottenuto alle Politiche 2022.

Scontro in maggioranza sul nuovo redditometro. Lega e Fi: "Va ritirato" - Scontro in maggioranza sul nuovo redditometro. Lega e Fi: "Va ritirato" - Ecco cosa dice il nuovo sondaggio di Quorum/youtrend a poco più di un mese dalle elezioni europee. Sondaggi politici, Forza Italia cresce ancora e stacca la Lega di Salvini (in calo) La supermedia di ... youmedia.fanpage

Europee, obiettivo 4 per cento. Da Calenda e Renzi, da Bonelli a De Luca, le strategie (e le trovate) dei piccoli partiti - Europee, obiettivo 4 per cento. Da Calenda e Renzi, da Bonelli a De Luca, le strategie (e le trovate) dei piccoli partiti - In equilibrio sul crinale. Un comizio in più, una trovata di marketing elettorale. Bisogna inventarsele tutte, per superare la soglia fatidica del 4 per cento. Sono giorni frenetici ... ilmessaggero

Sondaggio Supermedia gela la sinistra: FdI stacca il Pd, crolla il M5S - Sondaggio supermedia gela la sinistra: FdI stacca il Pd, crolla il M5S - La media ponderata delle ultime rilevazioni sorride alla coalizione di centrodestra. Il partito della premier stacca il Pd a trazione Schlein di quasi 7 punti percentuali ... ilcorrieredelgiorno