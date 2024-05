Presentato il progetto Madeira by GIANAdesign di Viviana del Najapro

(Di giovedì 16 maggio 2024)bydidel Naja unisce luce forma e materia. Ilallo studio Keller architettura.byallo studio Keller architettura, è un prodotto esperienziale ideato dall’architetta e designerdel Naja. Un prototipo nato in falegnameria nella scia della tradizione della boiserie della Francia del XVII secolo.

Le novità architettoniche di Viviana del Naja presentate allo studio Keller architettura - Le novità architettoniche di Viviana del Naja presentate allo studio Keller architettura - “Madeira by gianadesign”, presentato allo studio Keller architettura, è un prodotto esperienziale ideato dall’architetta e designer Viviana del Naja. Un ...

Napoli, Viviana del Naja presenta «Madeira by Gianadesign» allo studio Keller Architettura - Napoli, Viviana del Naja presenta «Madeira by gianadesign» allo studio Keller Architettura - gianadesign è un progetto che nasce dall’applicazione della teoria scientifica del colore unita alla percezione visiva intesa come ricerca del benessere ed è facile immaginare che il nome derivi dalla ...