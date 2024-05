De Laurentiis | Ngonge è stato l’unico acquisto che ho scelto personalmente

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il presidente del Napoli Aurelio Deha tenuto una conferenza stampa sui ritiri estivi degli azzurri a Dimaro e Castel di Sangro. Nell’occasione, ha precisato alcune linee di calciomercato che si sono verificate quest’anno, soprattutto l’di Cyrildall’Hellas Verona a gennaio. Il presidente non è sembrato particolarmente soddisfatto degli acquisti del Napoli di quest’anno, tanto da dichiarare: «Se le scelte degli scouting non si sono rivelate quelle presunte… io la mia parte di investimenti l’ho fatta. Abbiamo preso tanti giocatori, anche nel mercato di gennaio, non mi sono mai tirato indietro anche quando avevo capito che la stagione era compromessa. Bisogna andare avanti per capire quali sono stati i pro e i contro; in una società non ci sono solo i calciatori, ci sono anche altri che lavorano su altre ...

