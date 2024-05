Cannes 2024 | i beauty look più belli sul red carpet del terzo giorno

In scena fino al 25 maggio 2024 presso il Palais des Festivals et des Congrès, la 77esima edizione del Festival di Cannes ospita alcune delle star più celebri del panorama internazionale. Un’edizione storica poiché per la prima volta sarà una donna ...

Un tuffo nel passato alla moda Naomi Campbell ha fatto scalpore al Festival di Cannes 2024 indossa ndo un abito di alta moda che ha abbellito la passerella per la prima volta nel 1996 . Con una mossa che mette in risalto la sostenibilità nella ...

Furiosa: il trionfo di George Miller a Cannes 2024 - Furiosa: il trionfo di George Miller a cannes 2024 - Il Festival di cannes ha accolto con una standing ovation il cast di "Furiosa: A Mad Max Saga2, uno dei più grandi prequel della storia del cinema.

Cannes 2024, le pagelle dei look della terza serata: Minawala (8) in red, Araya A. Hargate (6) - cannes 2024, le pagelle dei look della terza serata: Minawala (8) in red, Araya A. Hargate (6) - Si apre oggi la terza giornata del Festival del Cinema di cannes e i riflettori non solo sono accesi, ma sono proiettati sui look delle tantissime attrici e attori, oltre che star internazionali che..

Locarno 77: la regista Jessica Hausner presidente di giuria - Locarno 77: la regista Jessica Hausner presidente di giuria - La regista austriaca Jessica Hausner presiederà la giuria del Concorso Internazionale che in agosto assegnerà il Pardo d'Oro durante la 77esima edizione del Festival di Locarno.