Probabili formazioni Fiorentina-Napoli | trentasettesima giornata Serie A 2023 2024

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 20:45 di venerdì 17 maggio nella cornice dello stadio Franchi. La finale di Conference League è la priorità dei viola, ma Vincenzo Italiano vuole far bene anche in campionato. Ilviene dalla sconfitta col Bologna. L’ennesimo passo falso di una stagione negativa. Latra le mura amiche prova a conquistare tre punti preziosi nella corsa europea. Aspettando l’ultimo atto di Atene in Conference League. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Diretta prevista in esclusiva su Dazn.– ...

Sostenuto da entrambe le metà del nord di Londra – anche se solo per una questione di ore – il Tottenham Hotspur può dare una mano agli acerrimi rivali dell’Arsenal quando ospita il Manchester City nello stuzzicante scontro di martedì 14 maggio in ...

Il Real Madrid punta alla nona vittoria consecutiva nella Liga quando, martedì 14 maggio sera, continuerà la sua campagna interna in casa di un Alaves in forma. I Blancos, che sono stati confermati campioni all’inizio del mese, arriveranno a ...

La Juventus Next Gen sulla strada dei playoff della Casertana. Le probabili formazioni - Levataccia all'alba per i falchetti che dopo un veloce allenamento al Pinto sono decollati con destinazione Torino per prepararsi al primo turno dei play off nazionali programmato domani sera alle ore ...

Fiorentina-Monza, probabili formazioni: Italiano rivoluziona, dubbio Carboni - La 36ª giornata di Serie A si chiuderà con il Monday night Fiorentina-Monza, di scena allo Stadio Artemio Franchi, lunedì 13 maggio alle ore 20:45. Viola ...

Probabili formazioni Juventus Next Gen Casertana, le ULTIME sulle scelte di Brambilla - Giorno di vigilia per la Juventus Next Gen di Brambilla, in campo domani sera in ...