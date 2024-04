Parte la scalata dei Titani | Riprendiamoci il titolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Scatta domani, il campionato del San Marino Baseball. I vicecampioni d’Italia, inseriti nel girone A che comprende anche Bologna, Parma, le due grossetane e Macerata, debutteranno a Serravalle (ore 20) proprio contro i marchigiani, affrontati in amichevole domenica scorsa. "Le amichevoli sono andate bene, ma il ritmo lì è controllato, il campionato è un’altra cosa – avverte il gm, Mauro Mazzotti –. Diciamo che al momento siamo a tre quarti della forma e che con un’altra ventina di turni i battitori entreranno più in ritmo. In ogni caso c’è tanta voglia di cominciare". La squadra è fortemente rinnovata, con Mazzotti a puntare forte sull’esperienza già acquisita dadei neoarrivati. "Sono arrivati tanti elementi che conoscono già il campionato per averne fattoanche l’anno scorso o nel recente passato. Giocatori che sanno cosa trovano in ...