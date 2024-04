Meteo - in Italia torna il caldo con picchi di 30° | ecco dove

(Di giovedì 25 aprile 2024) Dal freddo artico a temperature ben più alte, nel prossimo week end si toccheranno punte di 30 gradi all’ombra in alcune aree del Paese. LE PREVISIONI

Il 27 dicembre 2023 il Centro di monitoraggio delle attività di sottosuolo (CMS) ha registrato un'onda sismica "anomala": da analisi successive è emerso che a causarla non è stata un evento sismico nella crosta terrestre ma l'ingresso di un meteoroide in atmosfera . Qui trovate la ricostruzione ... Continua a leggere>>

Social. Meteo . L’ Italia continuerà a essere colpita da temporali e grandinate anche durante il ponte del 25 aprile 2024. Il maltempo persisterà anche nel prossimo fine settimana, portando pioggia e instabilità in molte aree del paese. Le regioni più colpite saranno nuovamente il Centro e il Sud, ... Continua a leggere>>

Roma - Il tempo continua a tenere in ansia l'Italia mentre ci avviciniamo al 25 Aprile , con previsioni di acquazzoni, Temporali locali e possibili Grandinate in varie regioni del Paese. Ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni: Giovedì 25 Aprile : Il quadro Meteo rologico prevede una giornata ancora ... Continua a leggere>>

italia spaccata a metà tra caldo e nubifragi - AGI - Nel Weekend italia divisa a metà tra un forte aumento delle temperature e la stabilità da un lato e il forte maltempo con rischio nubifragi dall'altro. Dopo una mattinata con condizioni stabili, ...

Continua a leggere>>

Mattarella a Civitella Valdichiana: "L'omicidio Matteotti ricorda la disumanità fascista" - Come ci ricorda il prossimo centenario dell'assassinio di Giacomo Matteotti". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alle celebrazioni del 25 Aprile a Civitella in Val di Chiana ...

Continua a leggere>>

Previsioni meteo video di venerdì 26 aprile sull'italia - Previsione meteo aggiornata per l'italia di venerdì 26 aprile Nubi in aumento a iniziare da Ovest con il rischio di locali piogge in sconfinamento serale ai rilievi centro occidentali. Temperature ...

Continua a leggere>>