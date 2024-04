Masters 1000 Madrid 2024 | prova di forza di Cobolli - Tabilo rimontato e battuto al terzo set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un redivivo Flaviorisorge e batte Alejandroalset. Bella rimonta del tennista romano, che ritrova la vittoria dopo un paio di partite opache e avanza così al secondo turno deldigrazie al 5-7 6-4 6-4 in due ore e 4 minuti di gioco inflitto al numero 38 Atp. L’azzurro affronterà ora un altro cileno Nicolas Jarry, che da testa di serie numero 22 ha usufruito di un bye nel primo turno. LA CRONACA DEL MATCH – In avvio è il tennista cileno ad annullare subito tre palle break nelgame grazie al servizio. La chance non sfruttata costa caro a, che nel gioco successivo cede la battuta e si trova sotto 4-1. L’azzurro commette troppi errori e non riesce a rientrare in partita, ma ci pensa il suo avversario ...