La sentenza Bames Il patron - i manager e i 12,7 milioni spariti Condannati per il crac

(Di giovedì 25 aprile 2024) Sei condanne fino a 8 anni di reclusione e un’assoluzione per il. È ladecisa dal Tribunale di Monza al processo che vedeva 7 imputati di bancarotta fraudolenta per il fallimento della società vimercatese, ex Ibm poi Celestica, fiore all’occhiello della Silicon Valley brianzola e finita invece per chiudere i battenti nel 2013 lasciando a casa 850 lavoratori. I giudici hanno riconosciuto fondata l’accusa in merito all’importo complessivo di 12,7di euro di ritenute distrazioni e hanno inflitto 8 anni all’anzianodella, Vittorio Romano Bartolini, 6 anni alomonimo Giuseppe Bartolini, 4 anni e mezzo all’ex presidente di Celestica Italia, Luca Bertazzini e al membro del collegio sindacale Riccardo Toscano, 4 anni e 3 ...

