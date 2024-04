Cefis - il gentiluomo della finanza | Internazionale prima degli altri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Monrif saluta Giorgio, storico membro del Consiglio di Amministrazione delle Società del Gruppo, scomparso all’età di 79 anni. Il solido legame di amicizia tra il fondatore Attilio Monti ed Eugenioha reso naturale l’ingresso del figlio Giorgio all’interno dei consigli di amministrazione delle società che fanno partegalassia Monrif, per le quali è stato nel corso di quasi quarant’anni, oltre che un amico, un fedele e un prezioso supporto in tutti i momenti di crescita del Gruppo. "Perdiamo un amico, una persona schietta e sincera, con la quale è sempre stato possibile confrontarsi e trarre preziose indicazioni, grazie alla sua grande esperienza che amava condividere – dichiara Andrea Riffeser Monti, presidente Monrif – Non ci sono mai mancati i suoi consigli e il suo generoso supporto, soprattutto nei momenti ...