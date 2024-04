Boom di turisti | treni potenziati Sci estivo al via

(Di giovedì 25 aprile 2024) In montagna e al lago in treno. Sono oltre 433mila i viaggiatori che il sabato si spostano in treno, il 4% in più rispetto ai numeri pre-Covid, mentre sono 307mila la domenica, con una crescita del 10% rispetto al 2019. Per rispondere all’aumento dei passeggeri durante i Ponti di primavera, da oggi vengonoverso la Valtellina, il Lario e il Garda. L’aumento dell’offerta voluto dai dirigenti di Trenord segue quello già introdotto il 30 marzo, con 6 nuove corse per idiretti sui laghi Maggiore e di Como. Durante i giorni festivi, a partire da oggi, fra Milano Porta Garibaldi e Sondrio ci sono altre quattro corse aggiuntive – due per direzione – che fermano anche nei paesi sulla sponda lecchese del Lago di Como. La mattina vengono effettuate due corse in più da Milano Porta Garibaldi in direzione Sondrio: il ...

