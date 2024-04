Fedez | “La politica? Mai dire mai Muschio Selvaggio? È a metà tra me e Luis Sal”

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Un'interessante intervista dia Gurulandia parlando di business del mondo del podcast, di futuro dell'editoria e di: "Maimai, per adesso non mi interessa".

Nella puntata in onda martedì 9 aprile, il cantante si racconta a tutto tondo, spiegando le ragioni della separazione dolorosa da Chiara Ferragni (in cui ha influito lo scandalo del pandoro) ma anche rivelando tanto altro (vanityfair)

Nella puntata in onda martedì 9 aprile, il cantante si racconta a tutto tondo, spiegando le ragioni della separazione dolorosa da Chiara Ferragni (in cui ha influito lo scandalo del pandoro) ma anche rivelando tanto altro (vanityfair)

fedez, la nuova vita da single: le foto tra locali esclusivi, auto di lusso e bionde (ma non ha firmato la separazione) - La vita da single poi non è così male. Almeno quella di fedez. Il settimanale Chi racconta di serate trascorse in locali della Milano da bere, a cantare gli Oasis o in club ...leggo

fedez chiude totalmente i ponti con l’ex moglie: l’addio è anche social - fedez, l'addio a Chiara Ferragni è anche social. Il rapper tagli totalmente i ponti con la nota imprenditrice.milano.cityrumors

Diego Naska, perché è pietra dello scandalo fedez-Chiara - Diego Naska sarebbe la causa della rottura social tra Chiara Ferragni e fedez, che hanno smesso di seguirsi anche sui social ...dilei