Traffico Roma del 22-04-2024 ore 08 | 30

(Di lunedì 22 aprile 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare i rallentamenti perlungo la carreggiata esterna Traduci the Cassia e Casal Lumbroso in carreggiata interna a tratti pertra le uscite Bufalotta Tiburtina e a seguire ancora rallentamenti tra Casilina e Appia sulla tangenziale si sta in coda pertra l’uscita di via Tiburtina e via Salaria direzione stadio e dove trovare delle 24 per segnalarein coda tra il raccordo è l’ingresso con la tangenziale trafficata via Trionfale con una coda per incidente a partire dal raccordo fino a via delle Corti Ciolo Trionfale incidente anche su via Aurelia tra il raccordo è Circonvallazione Cornelia sulla via Pontina auto in fila a partire da Spinaceto fino a Viale dell’Oceano Atlantico quindi direzione Eur ...