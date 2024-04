Lite tra automobilisti - uno estrae la scacciacani | 22enne denunciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Modena, 21 aprile 2024 – Latraè sempre dietro l’angolo. Nella maggior parte dei casi il tutto finisce con qualche imprecazione da un finestrino all’altro e una sgasata sui pedali. Sabato pomeriggio in centro a Modena invece si è andati oltre. Durante infatti un diverbio scoppiato tra dueè spuntata una pistola. Ad accendere la scintilla è stata una mancata precedenza, una delle tante variabili della cosiddetta ’rabbia stradale’ che in alcune situazioni purtroppo può avere anche esiti tragici. In questo caso per fortuna nessun ferito ma la paura è stata tanta. E’ accaduto in via Grimelli, alle porte del centro storico tra viale Reiter e viale Caduti in Guerra. Sembrava uno dei tanti diverbi trama i toni si sono scaldati sempre più, al punto che uno dei due ha estratto ...