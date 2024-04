F1 GP Cina - protesta Aston Martin con Fia | Sainz non poteva continuare le qualifiche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) L’ha presentato una contestazione ufficiale contro la Ferrari per quanto successo nelle. Carlos, protagonista di un incidente in Q2, è poi tornato ai box, completando la sessione. Il team inglese si è appellato all’articolo 39.6 del regolamento sportivo, che sottolinea come un pilota che abbia la monoposto ferma durante lenon possa riprendere la sessione. Lo spagnolo rischia la cancellazione del tempo in Q3 e potrebbe dunque partire quindicesimo. SportFace.