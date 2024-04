Calcio Dilettanti | pisane a caccia di punti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) Pisa 20 aprile 2024 – La terzultima gara del campionato di Promozione mette di fronte all’Urbino Taccola la trasferta sul campo dei Colli Marittimi. Dopo la sconfitta ad Uliveto contro i fiorentini del Centro Storico Lebowski, la squadra di mister Taccola, sesta in classifica, cerca il riscatto ma soprattutto di mantenere la posizione senza farsi avvicinare dai diretti avversari e magari anche superare dall’Invicta Sauro settimo. In Prima Categoria si disputa la ventottesima giornata. Il San Giuliano campione (venticinque vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta) è ospite del Selvatelle secondo in classifica a meno ventuno. Padroni di casa che vogliono blindare la posizione da una rimonta del Forcoli terzo a meno cinque. Il Calci settimo con trentottoattende la nobile decaduta Fc Ponsacco allo Stadio Comunale di Via Tevere. Rossoblù quintultimi all’assalto della ...