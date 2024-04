Salvini sbotta sui social contro il Milan | il commento diventa virale

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 19 aprile 2024) Intervenuto con un post sui, il vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo, ha espresso tutto il suo disappunto con parole durissime che hanno fatto il giro del web. La caduta del Diavolo nella serata di Roma mette di fatto la parola fine alla stagione del. Con ormai tutti gli obiettivi stagionali sfumati, ora, la squadra di Stefano Pioli ha un solo obiettivo. Scongiurare con tutti i mezzi possibili la sconfittal’Inter potrebbe in parte evitare un crollo emotivo senza eguali. L’aria che aleggia dalle parti diello è pesanti, le sensazioni non sono affatto buone e confortanti. E se da una parte il destino di Pioli sembra ormai sancito, dall’altra il progetto Red Bird è solo all’inizio così come testimoniato dall’amministratore delegato Giorgio Furlani pochi ...