Salernitana vs Fiorentina | probabili formazione e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 19 aprile 2024) Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano Serie A 2023/2024. I granata, ormai già retrocessi, cercheranno di salvare almeno l’onore contro i viola che non possono più commettere passi falsi nella corsa verso l’Europa.vssi giocherà domenica 21 aprile 2024 alle ore 18 presso lo stadio ArechiVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata attendono soltanto la retrocessione matematica che potrebbe verificarsi proprio in caso di sconfitta con i violi. La squadra di Colantuono cercherà di chiudere il campionato dignitosamente ottenendo più punti possibili Vietato sbagliare in casa viola se si vuole raggiungere un posto in Europa. La squadra di Italiano sta infatti andando piuttosto a rilento con soli tre punti in cinque partite LE ...