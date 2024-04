Mosca - bombardiere precipitato per guasto tecnico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il ministero della Difesa russo ha affermato oggi che un suoa lungo raggio, un Tupolev Tu-22M3, ènella regione russa di Stavropol a causa di un, aggiungendo che nell'incidente ha perso la vita uno dei quattro membri dell'equipaggio. Lo riporta Interfax. In precedenza l'esercito di Kiev aveva reso noto di aver abbattuto - per la prima volta dall'inizio della guerra - unstrategico a lungo raggio Tu-22M3 utilizzato per lanciare missili cruise contro le città del Paese.