Beatrice Luzzi , seconda classificata al Grande Fratello , è considerata a pieno titolo come la vincitrice morale della passata edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Ma per lei non ... (blogtivvu)

Grande Fratello, ex gieffino contatta le agenzie per le serate di coppia quando la coppia non esiste: ecco chi sarebbe - Il gossip, davvero sconcertante, su uno dei protagonisti della recente edizione del Grande Fratello. Si fingerebbe fidanzato quando non lo sarebbe affatto.comingsoon

Beatrice Luzzi opinionista al Grande Fratello o naufraga all'Isola Lei risponde così: «Ecco perché ho visto Signorini» - Beatrice Luzzi è uscita come una "gigantessa" dal Grande Fratello o meglio è stata «la regina indiscussa» di questa edizione. Nonostante la corona ...leggo

GF, Beatrice rivela di sentirsi ancora con Garibaldi e punge Perla: “Non ha lasciato il segno” - L’attrice ha svelato con chi è ancora in contatto tra gli ex coinquilini e ha spiegato di non avere mai perdonato la vincitrice per un episodio in particolare ...libero