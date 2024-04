Abusi sessuali su pazienti psichiatriche | arrestato il volontario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ancona, 18 aprile 2024 –abusate sessualmente da unche andava a casa loro a preparagli il pranzo. "Ci tocca e vuole che anche noi lo tocchiamo". Cosi quattro donne, su un totale di sei ospiti che da tre anni vivono in un appartamento in condivisione, a Jesi, approvato anche dal centro di salute mentale, hanno iniziato a confidarsi con il personale sanitario dell’Ast a cui si rivolgevano spesso per visite e controlli medici. Dai loro racconti, emersi per la prima volta un paio di settimane fa, è venuto fuori uno scenario orribile che accadeva nell’abitazione di via del Verziere almeno dal 2021. Il, un 86enne jesino, avrebbe approfittato di loro allungando le mani per palpeggiarle nelle parti intime e avrebbe preteso anche di essere toccato dalle stesse sulle sue parti ...