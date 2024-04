Un emendamento di Fratelli d'Italia al ddl sulla diffamazione prevede il carcere - fino a quattro anni e mezzo - in alcuni casi per le condanne per diffamazione . Sulla proposta è arrivata la levata ... (fanpage)

Simona Ventura a Belve, cosa le è successo La paresi facciale. Le curiosità sulla conduttrice: età, vita privata, figli e malattia del compagno - Nel 1997 recita per la prima volta come protagonista nel film Fratelli coltelli diretto da Maurizio Ponzi ma prende parte anche al film Vacanze di Natale a Cortina e La fidanza di papà. Ma vediamo ...ilmessaggero

Fratelli d’Italia rinuncia a mandare in carcere giornalisti per diffamazione: ritirati gli emendamenti - Troppo pesanti le polemiche delle opposizioni ma anche le critiche degli altri partiti del centrodestra: Fratelli d'Italia ha ritirato gli emendamenti ...fanpage

Simba La Rue nuovamente in carcere, i dettagli - Per questo motivo i carabinieri sono andati, secondo quanto riportato da Il Giorno, a prelevare il trapper dalla sua casa a Merone, dove vive con la madre e i Fratelli per condurlo in carcere.lascimmiapensa