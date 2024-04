Mozambico | affonda traghetto | 91 vittime

Traghetto sovraffollato naufraga in Mozambico, 90 morti - Più di 90 persone sono morte quando un traghetto di fortuna sovraffollato è affondato al largo della costa settentrionale del Mozambico. Erano in fuga per paura di una epidemia di colera in corso nel ...tgcom24.mediaset

Mozambico, naufraga un traghetto: morte almeno 90 persone. Erano in fuga da un'epidemia di colera - Più di 90 persone sono morte quando un traghetto di fortuna sovraffollato è affondato al largo della costa settentrionale del Mozambico. A riportare la notiza è l'Ansa.ilmessaggero

Mozambico, almeno 90 persone morte nel naufragio di un traghetto - I soccorritori hanno trovato cinque sopravvissuti e ne stanno cercando altri, ma le condizioni del mare rendono difficile l'operazione di soccorso (ANSA) ...ansa