Docente di sostegno in cattedra senza titolo | la Corte dei Conti l’ha condannata a restituire oltre 35mila euro di stipendi indebitamente percepiti

Giorni cruciali per quanto riguarda l'aggiornamento delle GPS docenti 2024/2026: è attesa a momenti, infatti, l'ordinanza ministeriale che stabilirà l'avvio della procedura. L'articolo Supplenze ... (orizzontescuola)

Con l'avvio del nono ciclo del TFA sostegno e il prossimo start dei percorsi abilitanti (quelli da 30 CFU per i docenti già abilitati sono partiti) i partecipanti dovranno sborsare delle somme per ... (orizzontescuola)