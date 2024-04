Il Paradiso delle Signore | trame dall' 8 al 12 aprile | la scoperta di Tancredi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 7 aprile 2024)di Sant'Erasmo, durante le puntate de Il'8 al 122024, farà unache potrebbe compromettere il legame tra Matilde e Vittorio. Intanto, Maria, dopo i momenti trascorsi a Parigi con Matteo, tornerà a Milano ormai sicura non solo dei suoi sentimenti per il giovane contabile, ma anche del suo futuro professionale. La stilista, così, darà un appuntamento a Vito per comunicargli la sua scelta a proposito della loro storia, mentre Umberto apprenderà che Adelaide e Marcello sono tornati insieme e ne sarà infastidito. Don Saverio, invece, assegnerà a Marta l'ultima incombenza per conseguire l'annullamento del suo matrimonio con Vittorio. Poco dopo, Alfredo finalmente otterrà l'omologazione del suo cambio ma, per aiutare ...