Maria Luisa Iavarone | “Le famiglie assolvono i figli killer e la rieducazione spesso è un bluff”

(Di sabato 23 marzo 2024) Più che un crimine grave, uccidere è considerato “uno sbaglio”. Chi lo commette chiede scusa “ma è pur sempre un ragazzo”, e non esagerino ledelle vittime con le pretese di giustizia. Perciò il 19 marzo festa del papà, dinanzi al tribunale che ha condannato a vent’anni l’omicida del musicista napoletano Giovan Battista Cutolo, il papà del suo sicario minorenne ha minacciato gli amici della vittima mimando una pistola. Si dice a Napoli “cornuti e mazziati”, sicché suscitano persino il fastidio di qualcuno i genitori di chi è stato colpito senza ragione se riversano il dolore nell’impegno legale e civile. Come Daniela Di Maggio, mamma di Giovan Battista Cutolo. Come, mamma di Arturo, che si salvò ma con lesioni permanenti per le quattordici coltellate, una alla giugulare, che quattro minori ...