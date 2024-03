Meteo | maltempo su tutta Italia Allerta arancione in Emilia Romagna e Piemonte DIRETTA

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il ciclone Fedra colpisce soprattutto le regioni del Nord con piogge, valanghe e forti venti: migliaia di persone sono isolate a causa del pericolo valanghe in Valle d'Aosta.gialla in altre 13 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto

Precipitazioni al nord e al centro, peggioramento in arrivo al sud Il Maltempo non dà tregua all' Italia . La pioggia protagonista anche all'inizio della ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Il Maltempo non dà tregua all' Italia . La pioggia protagonista anche all'inizio della settimana, con un quadro meteo complesso per lunedì 4 marzo, ... (periodicodaily)

Pubblicato il 4 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Il Maltempo non dà tregua all' Italia . La pioggia protagonista anche all'inizio della settimana, con un quadro ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Il Maltempo non dà tregua all’ Italia . La pioggia protagonista anche all’inizio della settimana, con un quadro meteo complesso per lunedì 4 ... (ildenaro)

zone del Piemonte e dell’ Emilia-Romagna sono oggi in allerta Maltempo , Codice arancione , per rischio idrogeologico. quindici regioni in Codice giallo. Fra ... (noinotizie)

maltempo in Sardegna: nuova allerta per vento e mareggiate: Sardegna. Nuova allerta Meteo in Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo ha emesso nella giornata di ieri, domenica 3 marzo, un avviso di condizioni Meteo ...olbia

Meteo: ancora maltempo, pioggia e neve anche a inizio settimana: Il maltempo non dà tregua all’Italia. La pioggia protagonista anche all’inizio della settimana, con un quadro Meteo complesso per lunedì 4 marzo, con allerta arancione in zone del Piemonte e Emilia ...radiocolonna

maltempo in Italia. Torino in attesa della piena del Po. Chiusi i Murazzi dalla mezzanotte: Continua senza sosta alcuna, l’ondata di maltempo in Italia. I Murazzi di Torino ... Come sempre, continuiamo a presentare la massima attenzione all’evolversi dei fenomeni Meteo, con l’obiettivo ...tuttoperlei