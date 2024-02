Sembra tornata la calma in reparto O no? I nodi per Andrea arrivano al pettine nella settima puntata di Doc - Nelle tue mani 3

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Siamo ormai arrivati al penultimo appuntamento. Il tempo vola guardando Doc –tue3. Ma è tempo di iniziare a tirare qualche filo narrativo. E si comincia da stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 con ladella serie ambientata in ospedale e che ha Luca Argentero per protagonista. Dopo l’episodio catastrofico della scorsana (se lo avete perso, potete recuperarlo qui su RaiPlay. Così come tutti gli altri e le due stagioni precedenti) che tanto è piaciuto – un evento produttivo insolito per la televisione italiana che, forse, dovrebbe osare di più e un po’ più spesso – intorna la. O forse no? Perché, come dicevamo, i ...

GTA 6, basta smart working; tutti in ufficio per finire il lavoro in tempo: Rockstar Games Sembra prepararsi per una fase cruciale nello sviluppo del tanto atteso Grand Theft Auto 6. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il colosso dello sviluppo dei giochi ha chiesto ai ...tomshw

Retrocessione ormai quasi certa per l'Almeria: così il riscatto del portiere si annulla: Il portiere, quindi, Sembra destinato a tornare alla Lazio e a portare con sé un mancato incasso di 8,5 milioni di euro. Non rientra nel progetto biancoceleste, dunque Lotito dovrà trovargli una nuova ...laziopress

Frattesi, non Sembra nulla di grave. Inter-Genoa a rischio, rientrano Thuram e Acerbi: Non Sembra comunque niente di grave ... L’attaccante però potrebbe tornare in gruppo nel weekend per strappare una convocazione già contro il Grifone. Stesso discorso per Acerbi, il cui problema ...fcinter1908