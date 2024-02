Promozione - Turno infrasettimanale Pieve Fosciana ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024)0 SAN PIERO A SIEVE 2: Velani, Giunta (1’ st A. Orsetti), Pietrazzini, Da Prato, Matteoni, Ghilarducci (20’ st Bonini), Lucchesi, A. Turri (25’ st Al. Turri), Pugliese, Bertellotti, Telloli (1’ st Nelli). (A disp.: Regali, Tardelli, G. Orsetti, Betti, Pieroni). All.: Martinelli. SAN PIERO A SIEVE: Rita, Boddi, Barzagli, Pozzi, Bencini, Frilli, Algerino (35’ st Iori), Cassai (44’ st Giovannoni), Santilli (44’ st Novelli Delli), Bonifazi, Fedele. (A disp.: Grossi, Falaschi, Lukolic, Baroncelli). All.: C. Signorini. Arbitro: Edoardo Bo di Livorno. Reti: 10’ pt Santilli, 43’ st Iori. Note: ammoniti Matteoni, Barzagli, Iori. SAN ROMANO - I biancorossi sono stati ancora una volta sfortunati, con quel gol su rimpallo dopo 10’, sulla respinta del portiere e pallone che ha colpito ...