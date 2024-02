Plastica nel pane integrale Ritirata l’intera fornitura Controlli su tutta la filiera

(Di giovedì 29 febbraio 2024) e Luca Tavecchio"o materiale similare" neldistribuito da Milano Ristorazione nelle scuole. L’allarme è scattato nella mattinata ieri, quando un’alunna di terza elementare della scuola Rinnovata Pizzigoni – la stessa del “caso bullone” – ha trovato un pezzo di plexiglass in un panino. Per questo la municipalizzata che gestisce i pasti in tutte le strutture comunali ha deciso di ritirare tutto ildella giornata. "Nella mattinata – si legge nella nota di Milano Ristorazione – a titolo precauzionale è stata sospesa la somministrazione del prodotto “” in alcune scuole primarie, infanzia e nidi a seguito di una segnalazione per il ritrovamento di un frammento dio materiale similare, ...

