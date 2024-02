(Di giovedì 29 febbraio 2024) Non è stato un boccone, un pezzo di cibo, ma un beccuccio di plastica del giocattolo che stava maneggiando, ad averRaffaele, il piccolo morto a soli 4 anni mentre era in casa dei...

La tragedia nel pomeriggio di oggi: il Bimbo , dopo un malore in casa, è stato portato all'ospedale di Giugliano, dove purtroppo è deceduto. Indagini affidate ... (fanpage)

Il piccolo era giunto nel pomeriggio di ieri all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, proveniente da Mugnano . La procura di Napoli nord ha aperto ... (2anews)

Mugnano, bimbo muore soffocato: in avaria l’auto destinata ai soccorsi: Non è stato un boccone, un pezzo di cibo, ma un beccuccio di plastica del giocattolo che stava maneggiando, ad aver soffocato Raffaele, il piccolo morto a soli 4 anni mentre era in casa ...ilmattino

bimbo di 4 anni morto, l’Asl Napoli: “Inutile ogni manovra di disostruzione e rianimazione”: "Il personale del 118 è giunto sul posto in dieci minuti dalla chiamata alla centrale" e "ha tempestivamente messo in atto le manovre di disostruzione ...ilfattovesuviano

Vie respiratorie ostruite, ecco come comportarsi se capita ai bambini: Dopo il caso del piccolo di Mugnano morto a causa di soffocamento, l'equipe del Santobono ricorda la tecniche da seguire nel primo soccorso ...rainews