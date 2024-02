L’ultima impresa di Davide Nicola | il salvatore del ‘Calcio’… adesso all’Empoli

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 29 febbraio 2024) 2024-02-28 12:36:25 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: El Empoli EStanno facendo la storia del calcio italiano nel 2023-24. E l’allenatore del Luserna San Giovanni cerca un nuovo miracolo nella sua già carismatica carriera. Il tecnico del risparmio. Colui che cerca le cause perse e le trasforma in possibili. E da quando è arrivato lo scorso gennaio (il 15), Il tecnico italiano e la sua squadra sono imbattuti: tre pareggi e tre vittorie. In quel periodo solo Atalanta, Inter, Bologna e Roma hanno totalizzato più punti a partita in media dei toscani. “Non sono cambiato molto”, ammette con umiltà, mentre dichiara che c’è ancora molto lavoro da fare nonostante il +5 che hanno sulla retrocessione. “Non sono mai contento, abbiamo fatto punti, sì, ma c’è tanto da fare”, dice. Non sono mai contento, abbiamo ...