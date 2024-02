Cambia la viabilità | Scelta per motivi di sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nuovi sensi unici nelle strade comunali. L’assessore ai lavori pubblici, Maurizio Ciottoli, comunica che sono cinque le strade interessate dalle modifiche alla: via Torino, via Reno, via Vergiolesi, via Ponte dei Baldi e via Puccini. In via Torino il senso unico di marcia è in direzione nord-sud nel tratto compreso tra via Provinciale pratese e via Gerusalemme. In via Reno si potrà transitare con direzione sud-nord nell’intero tronco stradale compreso tra via Panaro e via San Michele. In via Vergiolesi il senso unico ha direzione nord-sud e proseguimento in direzione ovest-est, nell’intero tronco stradale compreso tra via Santini e via Buonarroti. In via Ponte dei Baldi si potrà viaggiare con direzione nord-sud nel tratto compreso tra il numero civico 31 della stessa via Ponte dei Baldi e via Deledda, intersecando via Arginone. Sulla stessa via Arginone, ...