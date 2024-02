Il “dogsitter“ per passione | Ho trasformato un’area verde in un asilo diurno per cani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Laper gli animali può anche diventare una occasione di lavoro. In diversi, soprattutto nei mesi estivi, quando una famiglia va in vacanza e ha la necessità di lasciare il proprio animale in custodia, si propongono come assistenti die gatti. Attività per lo più occasionali e stagionali. Luigi Campagna, di 39 anni, che ha alle spalle altre esperienze lavorative, ha invece pensato di organizzare un servizio ancor più particolareggiato. "Ho sempre amato gli animali e per meglio capire il mio cane negli anni scorsi ho frequentato dei corsi per diventare educatore cinofilo. Da allora ho sviluppato questa idea, ovvero di mettermi al servizio di chi ha deie non riesce a seguirli tutto il giorno" dice Luigi Campagna. E’ sua la proposta di organizzare ad Abbiategrasso un servizio di...