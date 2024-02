“Cosa mi ha detto” Grande Fratello | Anita affronta Garibaldi e smaschera Varrese

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) In questi giorniOlivieri ha scaricato Giuseppe. Uno sfogo durissimo quello della concorrente all’interno della Casa delcon Massimilianoe Rosy Chin.Olivieri, insieme ai due coinquilini, ha parlato della malinconia di Giuseppenegli ultimi giorni, ipotizzando che derivi dal suo avvicinamento al nuovo concorrente Alessio Falsone, con il quale la bionda romana ha legato fin da subito. Durante la chiacchierata è venuto fuori qualdi molto particolare. A parlare è stato Massimiliano, il quale ha ipotizzato che Giuseppeprovi qualin più per, quindi non solo un puro sentimento di amicizia, ma amore ...

Macron ha scate Nato un'onda d'urto in Europa (e non solo) rifiutando di escludere l'invio di truppe di terra occidentali in Ucraina nella lotta contro Putin. ... (fanpage)

Nella Casa di Grande Fratello i rapporti e gli equilibri sono sempre in continuo mutamento. Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, per esempio, sembrano essere ... (blogtivvu)

Chioggia. Il vescovo emerito e il post su Bianca Berlinguer: «Non voglio che venga aggredita, ma le regole devono valere per tutti»: «E poi, che Cosa ho detto di così strano Ho solo spiegato il mio punto di vista: i poliziotti fanno il loro lavoro. Se hanno l’ordine di non permettere il passaggio di una manifestazione per certi ...ilgazzettino

Poli Bortone candidata: «Mi criticano per l'età ma con me tanti giovani. Con Fitto Rancori superati»: E perché no, magari anche vacanze un po’ più lunghe. Ma Cosa vuole che le dica, in fondo la politica mi è sempre piaciuta e mi ci sono dedicata anche dai banchi della minoranza a Palazzo Carafa. E ...quotidianodipuglia

La fondamentale differenza tra autorità e autorevolezza: Un’accezione pensa all’autorità come a una qualità oggettiva, inerente a una carica – come quando diciamo le autorità competenti, le autorità costituite... – e all’autorevolezza come a un prestigio ...ilfoglio