Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2024 ore 10:30 (Di martedì 27 febbraio 2024) Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANUNARE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SU TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE CENTRO MENTRE DI DIREZIONE Roma SEGNALIAMO CODE PER LAVORI SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI E CODE NEI DUE SENSI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TOR BELLA MONACA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTOAL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
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