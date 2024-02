Uomini e Donne | anticipazioni 27 febbraio | il ritorno di Mario Cusitore

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 27 febbraio 2024)27: grande momento oggi nel dating show di Maria De Filippi! Protagonisti Ida Platano e, che tornerà per lei.27: finirà bene trae Ida? Intanto nel Trono Over… L’ex corteggiatore si ripresenterà nello studio di “” per tentare di riprendersi la tronista che l’aveva mandato via. Gli spoiler ci dicono che funzionerà, dopo che lei avrà liquidato Sergio Berni.si rivelerà l’uomo giusto per Ida Platano? Ci sarà questo colpo di scena? Passando a dame e cavalieri, vedremo cosa sta succedendo all’altro ...