(Di martedì 27 febbraio 2024) L’è uno deiin cuidi piùun: a rivelarlo è una ricerca dello YuWa Population Research Institute di Pechino, il quale ha stilato un rapporto sui costi della fecondità in Cina e nel resto del. Secondo lo studio, il gigante asiatico si posiziona al secondo posto nella classifica mondiale deipiù cari alin cui mantenere un, a parimerito con l’. La ricerca si basa sul costo del mantenimento di undalla nascita fino ai 17 anni, e calcola l’esborso medio in relazione al Pil pro capite di ciascuna nazione: in Corea del Sud, il Paese col tasso di fecondità più basso alcon una media di 0,8 figli ...

Quanto costa crescere un figlio in Italia (uno dei paesi al mondo in cui costa di più): Al primo posto nella classifica globale la Corea del Sud, al secondo Italia e Cina a parimerito: i dati della ricerca.gravidanzaonline

Quanto costa un attico in zona Porta Nuova a Milano: i prezzi nel quartiere dove vive Diletta Leotta: Per avere un'idea più chiara dei costi, basti pensare che subito dietro in classifica c'è la zona Arco della Pace, Arena e Pagano con 9.295 euro mentre la zona City Life, Fiera, Sempione e Portello è ...fanpage

14enne dal cuore d’oro: si tuffa per salvare un capriolo ferito nel mare della costa dei Trabocchi: Non ci ha pensato due volte e, nonostante il freddo, si è tuffato in mare per salvare un capriolo in difficoltà che rischiava di annegare lungo la lungo la costa dei Trabocchi ... sulla Via Verde con ...greenme