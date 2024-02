Danza | aperta la call per giovani autori e interpreti WhatWeAre

Nasce In Arte Danza, dove in pista c’è spazio per tutti: Si chiama In Arte Danza e si candida a essere la grande novità della stagione: si tratta del nuovo concorso di Danza promosso da Ushac e Csi Carpi, con il patrocinio del Comune, che chiama a raccolta ...temponews

Apri il menu di navigazione: In quell'occasione, le modelle hanno sfilato su una passerella a cielo aperto e Lil Nas X si è esibito affiancato ... si è esibita insieme ai ballerini della prestigiosa compagnia di Danza Rembert, ...vogue

Filippo Timi tra le nuvole, Martin Scorsese in coppia e Carey Mulligan tra i fan: le foto più belle dal Festival di Berlino: Le star sono tornate anche alla Berlinale 2024, dove si è vista tanta Italia. Tra red carpet, photocall, anteprime e conferenze, ecco tutti i protagonisti ...vanityfair