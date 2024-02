Cosa fare se il neonato non si attacca al seno

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’allattamento alè uno dei momenti più intensi delle prime settimane della vita di un bambino. A volte, può rappresentare una fonte di ansia e frustrazione, soprattutto nei casi in cui ilnon sial. In questi casi, è importante cercare di stare calmi, cercando di capire dapuò dipendere il rifiuto dele se si tratta di una condizione fisiologica e passeggera o se è necessario intervenire. Soprattutto, però, è importante che i genitori, soprattutto chi allatta, trovino il giusto supporto. Perché ilnon sial? Dietro unche non sialpossono esserci cause diverse. In alcuni casi, semplicemente non ha ancora ...