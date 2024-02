(Di lunedì 26 febbraio 2024) Di seguito il comunicato: La città 30 attraverso le voci e le aspettative delle associazioni e dei cittadini che hanno scelto di essere protagonisti della campagna: lunedì 26 febbraio alle 17 al Convitto Palmieri presentazione dellaal Comune di Lecce. In interventi di tre minuti ogni rappresentate di associazione esprimerà le proprie motivazioni di adesione alla campagna. Così si apre ufficialmente la campagna per ladisu unaper chiedere che Lecce diventi una città 30. L’iniziativa è promossa dal movimento di cittadinanza attiva LeccePedala a cui ha aderito un cartello di ben 33 associazioni e realtà sociali della città e nasce nel solco dell’esperienza di 30logna, all’interno del network Italia30 cui aderiscono movimenti e ...

Sicurezza stradale: Lecce30, da oggi la raccolta di firme per la petizione popolare In dieci anni 40 morti e 4178 feriti: La richiesta è motivata innanzitutto dalla necessità di elevare la Sicurezza sulla rete di strade cittadine ... si sono registrati 40 morti e 4.158 feriti in 4.198 incidenti stradali. La media di 4 ...noinotizie

